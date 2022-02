Haag/Haidershofen: Fichte verfehlte einen Fußgänger nur knapp

Vollbild

FB

Diese riesige Fichte, die in Haag auf die Badgasse stürzte, verfehlte einen Spaziergänger nur knapp. Wenig später stürzte in diesem Bereich noch ein weiterer Baum um. Die Feuerwehr Brunnhof musste sich am Sonntag um eine umgewehte Bushütte kümmern, die auf die Straße zu stürzen drohte.

1 /2