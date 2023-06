Der „Open Center Day“ war ein voller Erfolg

Am 17. Juni 2023 öffnete das SWARCO Global Glass Beads Technology Center in Neufurth erstmals seine Türen für die breite Öffentlichkeit. Viele Menschen aus dem Bezirk und darüber hinaus waren neugierig, wie Reflexglasperlen in der weltweit modernsten Produktionsstätte produziert werden. Die M. Swarovski GmbH durfte rund 1.100 Besucher an diesem Open Center Day begrüßen.

Viel Information rund um die kleinen Perlen

Für die Gäste boten vor allem die von Mitarbeitern geführten Betriebsrundgänge spannende Einblicke in den täglichen Ablauf in das 2022 eröffnete Werk. Dabei erfuhren die Interessierten, wie die winzigen Mikroglasperlen produziert und für Straßenmarkierungen sowie industrielle Anwendungen verwendeten werden.

Im Festzelt herrschte den gesamten Tag beste Stimmung. Hier präsentierten auch die beiden Geschäftsführer der M. Swarovski GmbH, Peter Tomazic und Andreas Illich, wie die Glasperlenproduktion einer strahlenden Zukunft entgegenblickt. Ebenso informativ waren die Präsentationen, wie man als Team erfolgreich wird und wie Nachhaltigkeit in der Praxis funktioniert.

Langjährige Mitarbeiter geehrt

Ein besonderes Highlight war die Ehrung von Mitarbeitern, die seit vielen Jahren im Unternehmen tätig sind. Die Auszeichnung nahm die Geschäftsführung gemeinsam mit Wirtschaftskammer-Geschäftsstellenleiter Andreas Geierlehner vor. Dabei konnte man mit Karl Heinz Fasching sogar einen Mitarbeiter ehren, der nach 45 Dienstjahren nach wie vor aktiv und für das Unternehmen international unterwegs ist.

Langjährige Mitarbeiter wurden im Rahmen eines Festaktes durch die Geschäftsführung gemeinsam mit Wirtschaftskammer-Geschäftsstellenleiter Andreas Geierlehner ausgezeichnet. Foto: mostropolis.at

Die M. Swarovski GmbH freute sich, im Rahmen des Open Center Days auch Partner unterstützen zu dürfen: LANIUS – eine Forschungsgemeinschaft für regionalen Naturschutz – sowie die Lebenshilfe NÖ erhielten Spendenschecks überreicht. „Als Unternehmen ist es uns ein Anliegen, die Gesellschaft in unserem direkten Umfeld am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben zu lassen“, erklärt Geschäftsführer Peter Tomazic. „Wir wollen etwas zurückgeben und engagieren uns das gesamte Jahr hindurch im Natur- und Tierschutz wie auch im sozialen Bereich.“

Für das leibliche Wohl war dank kulinarischer Köstlichkeiten ebenfalls den ganzen Tag über gesorgt. Besonders viel Spaß hatten die jungen Besucher, die bei einem bunten Kinderprogramm voll auf ihre Kosten kamen. Das Fazit nach einem rundum gelungenen Open Center Day lautete: Die Welt der Reflexglasperlen ist eine spannende. Die M. Swarovski GmbH ein Unternehmen mit Historie und besten Aussichten für die Zukunft. Das SWARCO Global Glass Beads Technology Center ein interessanter Arbeitsplatz in Neufurth.