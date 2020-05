Insgesamt steht dort eine Fläche von rund 58.000 Quadratmetern zur Verfügung. 24.000 Quadratmeter gehören der Stadt. Diese will sie für die Bauhöfe nutzen. Die drei Besitzer der übrigen rund 34.000 Quadratmeter (Riedler, PORR, Lehner) sind bereit, ihre Flächen für Betriebsansiedlungen zur Verfügung zu stellen.

Interessenten gibt es offenbar schon. "Wir wollen dort vor allem innovative Betriebe haben", sagt Haberhauer. Noch gilt es alle nötigen Verfahren abzuwickeln aber schon im kommenden Jahr sollen Unternehmen sich ansiedeln können.

Mit der Errichtung des zentralen Bauhofes soll 2021 begonnen werden. Das Projekt wird sich voraussichtlich über drei Jahre erstrecken. Die Stadt will durch die Zusammenlegung der Bauhöfe Synergien nutzen - etwa beim Fuhrpark. Die Zahl der Mitarbeiter (insgesamt rund 90) wird nicht reduziert, alle behalten ihren Job.

