Ein Haus voll Musik mit Tanz, Gesang und Instrumenten in Amstetten

Ein sehr großes Interesse, verschiedenste Musikinstrumente und Tanz zu erlernen, herrschte auch in der Musikschule Amstetten am Freitag, am Tag der Musikschulen. „Wir möchten schon den ganz kleinen, angehenden Musikern und Musikerinnen zeigen, welche Musikinstrumente und Tänze in der Musikschule erlernbar sind. Der Tag der Musikschulen soll eine Entscheidungshilfe für die Eltern und Kinder sein“, erwähnt Direktor Markus Baumann.

Von 14.30 bis 18 Uhr konnten die Besucher zahlreiche Instrumente, wie Klavier, Flöte, Steirische Harmonika und Schlagzeug, kennenlernen. Neben der musikalischen Früherziehung wurden Konzerte der Drums Solo und Samba Kiz, der Miniflitzer und der Drum-El-Stettner abgehalten. Die Drum-El-Stettner, mit der Leitung von Schlagzeuglehrer Roland Winkler, sind eine Schlagzeugtruppe der Musikschule Amstetten, die seit 2020 mit ihren Sambatrommeln schon viele Auftritte abgehalten haben, darunter auch am Pflasterspektakel in Linz.

Begeisterung herrschte auch beim Musiktheater „Ein Haus voll Musik“ und beim Auftritt des Jugendblasorchesters. Im Ballettsaal zeigte Tanzlehrerin Elisabeth Weichselbaumer mit der Präsentation des Musicals La La Land und Übungen im Spitzentanz einen kleinen Einblick in Modern Jazz und Ballett. „Das Spitzenschuhtraining ist sehr schwierig und nicht für jeden Fuß und jeden Körper geeignet. Zudem ist eine gute mentale Verfassung wichtig und man sollte je nach Begabung zuvor mindestens drei Jahre Ballett getanzt haben“, erklärt die Tanzpädagogin. Die nächste Veranstaltung der Musikschule erfolgt am 11. Mai ab 18.30 Uhr in der Johann-Pölz-Halle und am 28. Juni findet das alljährliche Schulfest statt.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.