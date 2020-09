SPÖ für Absage der Rathauseröffnung .

Am Freitag soll im umgebauten Amstettner Rathaus der Tag der offenen Tür über die Bühne gehen und dieses offiziell eröffnet werden. Die Bürger sollen dabei die Möglichkeit bekommen, das Haus in kleinen Gruppen zu besichtigen. Die SPÖ will den Event nun verschieben.