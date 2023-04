Geheimnisse des Most-Sommeliers

Zum Tag des Mostes kann man am 22. April, 19.30 Uhr, mit dem zertifizierten Most-Sommelier Mathias Weis in die regionale Vielfalt von Most, Schaumwein und Cider eintauchen. Fein abgestimmt auf die vielfältigen Kostproben lassen sich im Bildungshaus St. Benedikt im Zuge der Verkostung kleine regionale Schmankerl genießen. Zwischen den Verkostungs-Gängen erzählt der Projektleiter der Moststraße Wissenswertes über Sensorik, Kulturgeschichte und Sortenvielfalt an der Moststraße, sodass an diesem Abend die kulturelle und sensorische Welt der Mostbirne und das einzigartige Potenzial von regionalem Most und Cider als vielfältige Speisenbegleiter in den Fokus gerückt wird. Anmeldung ist unter 07477-42885 erforderlich.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.