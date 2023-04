Rätselspaß für Kinder im MostBirnHaus Ardagger

Das MostBirnHaus Ardagger war eine der ersten Stationen des Hop On Hop Off-Retrobusses, der heute um zehn Uhr morgens beim Bahnhof Amstetten startete. Bei der Rätselrallye, die sich Helga Steinacher in Zusammenarbeit mit dem MostBirnHaus ausgedacht hatte, bekamen die Kinder ein Heft mit Kreuzworträtseln, Suchbildrätseln und Bilderrätseln überreicht, die sie in der Erlebnisausstellung „Birnenleben“ lösen durften. Wussten die Kinder am Ende des Rundgangs das richtige Lösungswort, gab es als Preis eine Version des Kartenspiels „Schwarzer Peter“ mit regionalen Beeren- und Birnensorten, wobei die „faule Birne“ der Schwarze Peter war.

Highlights für Kinder

Mit dabei waren auch Vroni Freudenberger aus Neustadtl an der Donau mit ihren Töchtern Magdalena und Juliane und ihr Schwager Josef Höblinger mit seinen Kindern Johanna und Leonhard. „Wir sind schon öfter hier gewesen. In der Erlebnisausstellung gefallen unseren Kindern das Birnenklauben und die Rutsche mit dem Bällebad besonders gut. Der Spielplatz ist super, weil man ihn zu jeder Jahreszeit benutzen kann, und die Rätselrallye kann man immer wieder machen“, sagten die beiden.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.