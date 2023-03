Naturkunde-Museen-Netzwerktreffen im Stift Seitenstetten

OSCA bedeutet „Open Scientific Collections Austria“ und bezeichnet ein Netzwerk von Naturwissenschaftlern, Museen und Universitäten, das sich von 28. Februar bis 1. März zu seiner Arbeitsklausur bewusst im Stift Seitenstetten getroffen hat, um sich gerade in einer Umgebung, wo über lange Zeiträume viele Schätze aus dem naturkundlichen Bereich zusammengetragen und aufbewahrt worden sind, durch vorhandene Sammlungen zu wissenschaftlicher Arbeit inspirieren zu lassen. „Es ist wunderbar, dass wir im Stift Seitenstetten tagen können. Die Gespräche zeigen, dass nicht nur Museen und Universitäten wichtige Sammlungen haben, sondern auch Klöster und andere Einrichtungen“, betont die Wissenschaftliche Geschäftsführerin und Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums Wien, Katrin Vohland. Ziel von OSCA ist es vor allem, sich auch in ein europäisches Netzwerk zu integrieren und die Regeln und Standards für wissenschaftliche Erfassung und Aufarbeitung naturhistorisch interessanter Sammlungen zu vereinheitlichen, wobei gerade die Erforschung lokaler Begebenheiten für die gesamteuropäische Biodiversität von großer Bedeutung sein kann, was sich auch anhand der großen wiederentdeckten Flechtensammlung des Stiftes festmachen lässt.

Im Mineralienkabinett des Stiftes Foto: Penz, Penz

Abt Petrus Pilsinger sieht in der Verbindung von Theorie und Praxis eine wichtige Offenbarung insofern, weil der Welt durch wissenschaftliche Beschäftigung auch gezeigt werden kann, wie es um unsere Schöpfung steht. „Der nachhaltige Umgang mit der Natur muss kommuniziert werden, das Verhältnis Mensch – Natur ist immer wieder neu zu hinterfragen!“, meint Abt Petrus. In diesem Pilotprojekt, an dem sich etwa 20 Vertreter von Universitäten und Museen aus ganz Österreich beteiligen, sollen Prozesse erarbeitet werden, die ermöglichen, Verbreitungsgebiete von Lebewesen zu bestimmten Zeiten genau zu definieren, die Schnecken oder Muscheln zum Beispiel durch Scans mit modernster Technik zu durchleuchten und digitalisiert in eine europäische Datenbank einzupflegen. „Auch die Erschließung der Bestände naturwissenschaftlicher Sammlungen in Seitenstetten nach derzeit gültigen wissenschaftlichen Methoden, die von OSCA bereitgestellt werden, ist eine wertvolle Ergänzung von lokalem, nationalem und europäischem Interesse“, stellt der Leiter des Naturhistorischen Museums Wien für „Kulturerbe Digital“, Heimo Rainer, klar, was die Bedeutung dieser Arbeitsklausur noch zusätzlich untermauert.

