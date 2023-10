Mostviertelfinale von NÖN sucht das größte Talent

Andy Marek ist wieder auf der Suche nach Talenten und diesmal beim Mostviertelfinale im CCA Amstetten. Von Gesangsstimmen bis hin zu Fingerfertigkeiten auf der Gitarre oder der Ziehharmonika. Für viele Talente gibt es hier die Möglichkeit, ihr Können auf der Bühne zu präsentieren, egal ob es sich um Sänger, Tänzer, Musiker, Akrobaten, Zauberer oder Kabarettisten handelt. Der Sieger oder die Siegerinnen ziehen mit dem Gewinn des Mostviertelfinales in das Landesfinale ein und haben so die Chance 5.000 Euro in bar zu gewinnen.

„Aber eigentlich haben wir nur Gewinner und Gewinnerinnen, denn es gibt fast nichts Schöneres, als auf einer Bühne vor vielen Menschen zu zeigen, was man kann. Das haben mir in den letzten Jahren viele unserer Teilnehmer bestätigt. Man kann einfach Bühnenerfahrung und auch viel Selbstvertrauen für sein weiteres Leben gewinnen“, ermutigt Andy Marek alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Diese brauchen viel Unterstützung von ihren Fans, denn das Publikum entscheidet mit, wer in die nächste Runde kommt. „Die Entscheidung setzt sich zu 60 Prozent aus dem Juryvoting und zu 40 Prozent aus den Publikumsanrufen zusammen. Also kommt ins CCA und votet mit“, betont Andy Marek.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Mostviertel-Finale am 21. Oktober im CCA Amstetten: