Seit dem Jahr 2004 wurde in Aschbach die Wasserbezugsgebühr nicht mehr angehoben, die Bereitstellungsgebühr seit 2012. „In den letzten Jahren haben wir viele Projekte realisiert, die der Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Trinkwasser und der Abwasserentsorgung dienen. Mit der Erweiterung der Wasserversorgung in Richtung Krenstetten wurde 2018 ein seit langer Zeit angedachtes Projekt umgesetzt“, sagt Bürgermeister Martin Schlöglhofer.

Die Gemeinde habe zudem Wasserrohrbrüche repariert und den gemeindeeigenen Brunnen saniert. „Hinzu kommen Kosten durch Siedlungserweiterungen wie zum Beispiel in der Herzog Leopold-Straße, in der Wallseerstraße sowie Am Urlufer und am Kreuzacker“, listet der Ortschef auf.

Insgesamt wurden in den letzten zehn Jahren in Aschbach etwa 3,6 Millionen Euro in die Wasserversorgung und rund 10,5 Millionen Euro in die Kanalisation investiert. „All das müssen wir aus den Einnahmen des Wassergebührenhaushaltes finanzieren. Daher hat der Gemeinderat einstimmig eine neue Abgabenordnung beschlossen, die mit 1. Jänner inkraft tritt“, sagt Schlöglhofer. Ein durchschnittlicher Haushalt wird künftig jährlich um rund 49,50 Euro mehr Geld für Wasser ausgeben müssen.

Auch die Liste „WIR in Aschbach“ hat der Erhöhung zugestimmt. „Es ging dem eine auf Fakten basierende Diskussion voraus. Die Preisanhebung liegt am unteren Ende der debattierten Möglichkeiten“, sagt Gemeinderat Markus Krenn. Die ÖVP habe zugesichert, dass künftig das eingenommene Geld Teil des Wasserhaushalts der Gemeinde bleibe. „Das war eine wichtige Forderung.“

SP-Obmann Franz Beneder betont, dass vor allem er für eine moderate Anhebung plädiert habe. „Und es ist mir gelungen, die anderen Fraktionen auf meine Seite zu ziehen.“