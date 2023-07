Neue Mitarbeiterinnen am Gemeindeamt

Mit Ines Mayr wurde Mitte Juni das Team der Buchhaltung verstärkt. Dieser Neueintritt ergab sich durch den Wechsel von Evelyn Pöttschacher in den Bereich Standesamt, wo aufgrund der begonnenen Altersteilzeit von Langzeitstandesbeamten Josef Aichinger zusätzliche Unterstützung benötigt wird. „Unsere Damen in der Buchhaltung erledigen nicht nur den Zahlungsverkehr in unserer Gemeinde. Hier werden auch das gesamte Musikschulwesen der Carl-Zeller-Musikschule, die Kläranlage Krenstetten, die Mittelschulen Ramingtal und St. Peter/Au sowie die Polytechnische Schule mitverwaltet inklusive der Aufbereitung sämtlicher Personal- und Lohnagenden“, berichtet Bürgermeister Johannes Heuras. Ines Mayer lebt mit ihrem Partner in St. Peter/Au und ist Mutter eines Sohnes.

Auch Stefanie Atschreiter ist erst seit wenigen Tagen neu am Gemeindeamt. Sie unterstützt Josef Maderthaner, der nunmehr die Leitungen im Standes- und Bauamt innehat, im Bereich des Bauwesens. Erst kürzlich hat sie die Matura an der HLW Haag abgelegt und gleich direkt bei der Marktgemeinde begonnen. Atschreiter lebt ebenfalls in St. Peter/Au.

„Gutes Personal ist in Zeiten wie diesen überall gesucht, daher sind wir sehr froh, dass wir mit den beiden jungen Damen eine motivierte Unterstützung erhalten haben“ freut sich Heuras.

Foto: Bürgermeister Johannes Heuras freut sich über die Verstärkung im Innendienst durch Ines Mayr (links) und Stefanie Atschreiter (rechts). © Marktgemeinde St. Peter/Au