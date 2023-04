16 Klassen der Volksschulen Winklarn, Euratsfeld, Strengberg (Klasse 4A und Klasse 4B), Amstetten, Biberbach, St. Pantaleon, St. Peter/Au, Göstling/Ybbs, Lunz am See, Oberndorf an der Melk, St. Anton an der Jeßnitz, Waidhofen/Ybbs, Wolfsbach, Ertl und Kürnberg gingen am Freitag in Winklarn am Sportplatz in die Vorbewerbe der Safety-Tour. Die Safety-Tour ist eine Veranstaltung des NÖ Zivilschutzverbandes, um die Volksschulkinder der 3. und 4. Klassen bereits ausreichend über sicherheitsrelevante Themen zu informieren.

Bei acht Vorentscheidungen treten jeweils 10 bis 14 Klassen aus Niederösterreich gegeneinander an. „Der NÖ Zivilschutzverband möchte mit dieser Veranstaltung, dass sich Volksschulkinder spielerisch mit Sicherheitsthemen befassen, das Bewusstsein für bestimmte Gefahren zu stärken, bewusst Selbstschutz zu praktizieren und generell das Sicherheitsdenken zu erlernen“, erwähnt Moderator und Pressesprecher des NÖ Zivilschutzverbandes Rudi Schwarz.

Startschuss der Safety-Tour 2023 in Winklarn . Unter dem Motto „Sicherheit hat Vorrang!" veranstaltetet der Niederösterreichische Zivilschutzverband ihre beliebte Safety-Tour mit dem Start der Vorbewerbe in Winklarn.

Bei Spielen, wie dem Fahrradspiel, einem Quiz, dem Würfelspiel, dem Löschspiel und vielen weiteren Geschicklichkeitsspielen durften die Volksschulkinder gegeneinander antreten und bekamen für die gelösten Aufgaben Punkte verteilt. Die meisten Punkte ergatterten die Kinder der vierten Volksschule Kürnberg. Diese dürfen nun im Landesfinale am 2. Juni in Horn gegen die anderen Gewinner antreten. Jene Klasse, die als Gewinner des Landesfinales hervorgeht, vertritt Niederösterreich am 20. Juni beim Bundesfinale. Während der Wettbewerbskämpfe und bei verschiedenen Stationen kamen die Kinder in Kontakt mit Notrufnummern und Erste-Hilfe-Maßnahmen des Roten Kreuzes, mit Verkehrszeichen, die von den Mitarbeitern der ÖBB erklärt wurden, mit Geschwindigkeitsvorkehrungen und weiteren Maßnahmen durch die Polizei und Kinderpolizei, mit generellen Informationen über die Sicherheit der Feuerwehr und präventive Maßnahmen der Noe Tut-Gut! Gesundheitsvorsorge.

Die dritten Klassen der Volksschule feuerten die jeweiligen Volksschulen der Ortschaften gebührend an und die Lehrkräfte konnten noch zusätzliche Punkte erwürfeln. Sabine Dorner-Leyerer, Bürgermeisterin von Winklarn, zeigt sich begeistert über die Safety-Tour: „Die Volksschulkinder sind mit Spaß bei dieser Veranstaltung und können ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit beweisen. Einsatzkräfte und Organisationen können sich vorstellen und den Kindern Sicherheitstipps mit auf den Weg geben.“

