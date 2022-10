Herrliche Wanderung in Neustadtl

Nach zweijähriger Pause findet am Sonntag, 23. Oktober, wieder der bekannte Familien- und Erlebniswandertag in Neustadtl an der Donau statt. Selbst „alteingesessene“ Neustadtler stellen immer wieder erstaunt fest, diese oder jene Gegend der hochgelegenen Marktgemeinde nicht zu kennen. Der Neustadtler Wandertag des Fremdenverkehrsvereines lockt nicht nur Tausende Wanderer aus nah und fern an, sondern ist auch immer wieder eine gute Gelegenheit, Bekannte zu treffen und die schönen Wanderstrecken zu erkunden. Gestartet wird dieses Jahr neben dem neuen Jakobsaal am Marktplatz, die Wanderroute führt in die Katastralgemeinde Schaltberg. Ab 8 Uhr kann die 10 Kilometer lange Wanderstrecke in Angriff genommen werden, eine kurze Strecke führt um den Markt herum.

Start und Ziel werden als Verpflegungstelle vom Fremdenverkehrsverein, die zwei weiteren Labstellen von der Freiwilligen Feuerwehr Nabegg und vom Bauernbund betrieben.

