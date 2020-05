Teststation steht noch eine Woche in Ardagger .

Am Freitag, 8. Mai, präsentierten die "Covid Fighters" ihre mobile Corona-Teststation in Ardagger. Mittlerweile sind schon die ersten privaten Tests dort durchgeführt worden. Zumindest bis 22. Mai bleibt die Container-Teststation noch in Ardagger aufgebaut, und jeder kann sich testen lassen - am besten mit Voranmeldung.