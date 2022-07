Teuerung Lebensmittelspende für den Sozialmarkt Amstetten

Bei der Spendenübergabe: Maria Hose, stellvertretende Marktleiterin Selcan Ates, Vizebürgermeister Gerhard Riegler, Gemeinderätin Regina Öllinger und Claus Ludwig. Foto: Foto: SPÖ

„Leider bekommt der Sozialmarkt in letzter Zeit immer weniger Lebensmittel, während der Bedarf gerade in Zeiten der massiven Teuerung ständig steigt", sagt Vizebürgermeister Gerhard Riegler. Die SPÖ-Fraktion überbrachte deshalb eine Nahrungsmittelspende an das soogut-Team. "Wir wollen unbürokratisch helfen", betont Gemeinderätin Regina Öllinger.