Teure Rohstoffe Mauer: Diebe schnitten mit Winkelschleifer Katalysator vom Auto

Foto: Shutterstock, Ulianenko Dmitrii

D as gibt es nicht alle Tage, kommt aber auch in Österreich immer häufiger vor: Unbekannte Täter schnitten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Katalysator von einem Auto, das am ARBÖ-Parkplatz in Mauer abgestellt war.