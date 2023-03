Amstetten: Tränenreicher Abschied bei „Die Perle Anna“

Hausherr Bernhard möchte einen ungestörten Abend mit seiner Liebschaft verbringen und schickt seine Frau Claudia zu ihrer Mutter und Haushälterin Anna zu ihrer Schwester. Doch im Hause von Bernhard und Claudia überschlagen sich rätselhafte Ereignisse. Die Haushälterin Anna, die es sich stattdessen in deren Haus auf der Couch mit einem Gläschen Whiskey gemütlich macht, kommt dem Techtelmechtel auf die Schliche. Aber auch die Hausherrin selbst hat so ihre Geheimnisse.

Regisseurin Uschi Nocchieri ist stolz auf die Mitwirkenden: „Für mich ist es eine mehrfache Premiere. Ich stehe zum ersten Mal in Amstetten auf der Bühne und Regie dieses Stücks zu führen, hat mir einen großen Spaß gemacht. Ich bin so gerne hergefahren und bin stolz auf die Mitwirkenden, die mit einem speziellen Ehrgeiz an die Sache rangegangen sind.“ In Vertretung von Alois Schwarz, Bischof der Diözese St. Pölten, überreichten die neue Leiterin der Theatergruppe, Martina Kies-Houstecky, und Pfarrer Peter Bösendorfer Josef Maderthaner bei einem tränenreichen Abschied das Ehrenzeichen des Heiligen Hippolyt in Bronze für seine besonderen Verdienste in der Pfarre St. Stephan Amstetten. Das gesamte Team und das Publikum bedankten sich bei ihm für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschten Martina Kies-Houstecky alles Gute.

