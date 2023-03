Chaos in der Senioren-WG

Wer kennt es nicht: Man denkt, man hat eine gute Idee. Deren Umsetzung entpuppt sich kurze Zeit aber später als großer Fehler. So geht es Bewohnerinnen und Bewohnern einer Senioren-Wohngemeinschaft im Theaterstück „Be(t)reutes Wohnen“. Die Pfarrbühne Zeillern brachte die Komödie in drei Akten von Wolfgang Bräutigam auf die Bühne. Gestern feierte man die erfolgreiche Premiere.

Für Lacher am laufenden Band sorgten dabei etwa die rüstigen Seniorinnen und Senioren. Da ist zum Beispiel Otto Kaiser (gespielt von Rupert Gruber). Er versucht, dem Schlapfen seiner bissigen Frau Emilie (Gaby Pfaffeneder), unter dem er steht, zu entfliehen. Auf Anraten der gesprächigen Agnes König (Theresia Gruber) zeigt er Gegenwehr. Das kommt bei Emilie freilich nicht gut an. Vor allem, als dann Ausgehdame Franziska Waldmann (Katharina Taurer) ins Spiel kommt.

Die meldete sich nämlich auf ein falsch geschaltetes Inserat. So suchte der rüstige Franz Krüger (Stefan Feigl) statt einer Ausgehfrau eine Zugehfrau, sprich eine Haushaltshilfe. Um der Hausarbeit, deren Erledigung Mitbewohnerin Luise Schmidt-Heilmann (Maria Haider) mittels Trick den Männern zuschanzte, zu entkommen.

Pflegebedürftigkeit vorgaukeln: Keine gute Idee!

Wenig erfolgversprechend verlaufen auch die Pläne von Karl-Heinz Schmucker (Josef Zeiner). Er will Claudia Schreiner (Julia Rafetseder) - sie entscheidet über die Pflegestufe - schwere körperliche Beeinträchtigungen vorgaukeln. Das scheitert schon im Ansatz. Nach einer Verwechslung muss plötzlich Otto Kaiser in die Rolle des zu Pflegenden schlüpfen. Chaos ist dabei vorprogrammiert.

Nicht zuletzt belebt das Eifersuchtsdrama rund um die frisch verheirateten Susanne (Germana Hofbauer) und den stotternden Dieter Erdmann (Manuel Hochrieser) das Leben in der Wohngemeinschaft. Mischt sich doch Susannes Schwiegermutter Luise ständig ein. Die große Frage: Wer hat hier eigentlich wen betrogen?

Und dann wäre ja noch Michael Krüger (Daniel Hagler). Er sorgt mit seinem vermeintlich kranken Haustier „Susi“, von der sonst keiner im Haus was weiß, für Wirbel. Sind doch Tiere unerwünscht. Erwünscht wäre allerdings eine Untersuchung durch Tierärztin Sabine Grüner (Silvia Doersieb). Verwechslungen verhindern allerdings die Untersuchung. So trifft es sich gut, dass das Haustier im Publikum zwischenzeitlich ein neues Zuhause findet ...

Da heißt es natürlich, Überblick behalten. Die vielen Wirrungen strapazieren nicht nur die Akteurinnen und Akteure, sondern vor allem die Lachmuskeln des Publikums. Schön: Auch die eine oder andere Person aus der Marktgemeinde sowie die Zuseher werden in die Handlung integriert. Kein Wunder also, dass sich die Darstellerriege über bestens gelauntes Publikum, viele Lacher und großen Applaus freuen konnte. Die Rückkehr in den Pfarrsaal ist gelungen.

Weitere Spieltermine

Samstag, 18. März, 20 Uhr

Freitag, 24. März, 20 Uhr

Samstag, 25. März, 20 Uhr

Sonntag, 26. März, 14.30 Uhr

Freitag, 31. März, 20 Uhr

Samstag, 1. April, 20 Uhr

