Premiere von „Wirbelwind um`s Findelkind“

Das Stück in drei Akten „Wirbelwind um´s Findelkind“ spielt sich ab vor „etwas über 30 Jahren“ am Hofe der Familie Althammer. Der erste Akt spielt an einem Samstagabend. Der Knecht Franzl muss weg - in Viehdorf spielt eine neue Band. „Sitz di nieder - es wird owei nu bet“, bekommt Franzl von Bauer Felix zu hören. Nach dem Essen plaudern Oma Barbara und der Schnupftabak süchtige Opa Sixtus über die gute alte Zeit und über Sex in da Lederhosn. Flori, der Sohn von Bäuerin Leni und Bauer Felix, verkündet seiner Mama, dass er sich in die Nachbarstochter Evi verliebt hat. „Sie is ka so a oida Tonzbesen wia de anderen Mädels“. Der zweite Akt spielt am Sonntagvormittag. Franzl kommt vom Fortgehen nach Hause und sieht ein Bündel vor der Türe liegen. Darin befindet sich ein kleiner Bub. Ein Zettel ist beigelegt. „Der Junge ist sechs Wochen alt und soll den Namen des Vaters tragen, der sich im Hause Althammerhof befinde.“ Es folgen Anschuldigungen, Verdächtigungen, Streit und Diskussionen im Hause Althammerhof. Zum Schluss des zweiten Aktes schlussfolgert der alte, aber weise Opa: „Na wenn´s vo uns viere kana woar...“ Zwischen dem zweiten und dritten Akt findet eine Pause mit Verköstigung des Pfarrkaffees statt. Wird sich im dritten Akt das Rätsel lösen?

Regie führt Edith Weichinger. Anton Grafeneder ist für die Einleitung und Organisation zuständig. Besetzung des Stückes sind Herbert Kassberger als Felix Althammer, Payreder Margit als Leni Althammer, Leopold Latschbacher als Flori, Jonathan Schmutz als Franzl, Max Strauß als Sixtus Althammer, Anna Schmutz als Barbara Althammer, Ruth Schmutz als Evi, Claudia Aigner als Kathi Krauterer, Wolfgang Grafeneder als Wachtmeister, Nicole Zeuke als Erika Huber. Als Souffleusen dienen Nicole Schwarz und Sabine Brandstetter. Für die Maske sind Stefanie Prammer, Caroline Strauß und Elisabeth Geigeritsch verantwortlich. Der Reinerlös wird für die Rückzahlung der Ausbaukosten des Jakobsaals verwendet. Die Wirte Gasthaus Kürner und Gasthaus Rosenthaler haben nach der Vorstellung geöffnet.

„Die Proben unter Regie von Edith Eichinger begannen bereits im August. Die Generalprobe und zugleich die Theatervorstellung für die Kinder um 14 Uhr war sehr gut besucht. Für die weiteren Spieltermine: Sonntag 5. und 19. November um 14:00 Uhr, Freitags 10. und 24. November um 19:30 Uhr und Samstags 11., 18. und 25 November um 19:30 Uhr sind nur mehr wenig Karten übrig. Wer das Stück noch sehen möchte, muss schnell sein. Für Samstag, den 18. November sind nur mehr ein paar Einzelplätze zur Verfügung“, informiert Organisator Anton Grafeneder. Vorverkauf gibt es im Kaufhaus Zeilinger und unter der Telefonnummer: 07471/2227. Weitere Informationen gibt es unter www.pfarrbuehne.at.