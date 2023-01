Pfarrbühne Zeillern-Aufführung: Wenn Pläne schiefgehen

„Es geht um zwei ältere Herren, die sich den Lebensabend angenehmer machen wollen. Das geht aber schief“, erklärt Regisseur Josef Zeiner. Seit Jänner probt die Pfarrbühne Zeillern bereits für das heurige Stück unter dem Titel „Be(t)reutes Wohnen“. Dieses stammt wie bereits „Alexander Durcheinander“ im Vorjahr aus der Feder von Wolfgang Bräutigam.

„Die beiden Herren mieten sich ein Haus und wollen Frauen holen, die dann die ganze Hausarbeit machen sollen. Da erwischen sie aber die falschen Damen, die den Spieß dann umdrehen“, verrät Zeiner zur Handlung. So nimmt das Ganze immer mehr an Fahrt auf. Ein Mann will sich die Pflegestufe drei erschleichen, es kommt zu Verwechslungen und auch eine Dame aus dem Begleitservice spielt eine Rolle. „Es geht wieder sehr viel durcheinander, auch der Wortwitz spielt eine große Rolle“, sagt Regisseur Josef Zeiner, der ebenfalls wieder in eine Rolle schlüpfen wird. Im Großen und Ganzen wirkt wieder das selbe Team wie im Vorjahr mit. Einige Änderungen, etwa aufgrund von Karenz oder beruflichen Gründen, gibt es allerdings. Erstmals ist Katharina Tauer Teil der zwölfköpfigen Darstellerriege.

Gespielt wird heuer übrigens, nach den Darbietungen auf der Schlossinsel, wieder im Pfarrsaal. Dafür sind, wie Zeiner verrät, einige Verschönerungsmaßnahmen geplant. Los geht es am Freitag, 17. März, ab 20 Uhr.

