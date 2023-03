Pfarrbühne Zeillern präsentiert neues Stück „Be(t)reutes Wohnen“

Die Komödie in drei Akten gibt Einblick in eine Wohngemeinschaft von sechs rüstigen Pensionisten, welche mit ihren teils schrulligen Eigenheiten zu so mancher Verwechslung im Haus führen.

Spieltermine: Premiere am: 17.03.2023, 20 Uhr

Weitere Termine:

18.03.2023, 20 Uhr

24.03.2023, 20 Uhr

25.03.2023, 20 Uhr

26.03.2023, 14.30 Uhr

31.03.2023, 20 Uhr

01.04.2023, 20 Uhr

Online-Kartenvorverkauf: http://www.pfarrbuehne-zeillern.at.

Zusätzlich montags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr am Gemeindeamt Zeillern.

Dienstags und freitags zwischen 8 und 12 Uhr in der Pfarrkanzlei.

