Überfall im „Champus-Express“: Theater in St. Peter/Au

Rudolf und Kati planen einen spektakulären Überfall auf das Bordrestaurant im „Champus-Express“ – einer privatisierten Zuglinie mit gut situierten Fahrgästen, die auf der Fahrt bis Wien mit exklusivem Champus-Angebot verwöhnt werden sollen.

Der Plan des Räuberduos ist ebenso genial wie einfach: den Speisewagen überfallen, die prall gefüllte Kasse an sich reißen und den einzige Zwischenhalt des Zuges Richtung Wien in St. Peter in der Au zum Verschwinden nutzen.

Allerdings machen die Tücken einer Bahn-Privatisierung auch vor Räubern nicht halt. Der Überfall klappt zwar, aber der Stopp in St. Peter fällt aus – wegen einer „Störung im Betriebsablauf“! Und so wird die Zugfahrt für die Räuber bis zur Ankunft in Wien zum Spießrutenlauf. Stellt sich nur die Frage, was für das Publikum der Theatergruppe St. Peter lustiger wird: das immer wieder neue Improvisationstheater des Räuberpärchens, das ständige Versteckspiel mit der Beute oder das zur Privatisierung „verdammte“ Bahnpersonal?

Der „Champus-Express“ fährt am 3., 4., 10. und 11. November um 19.30 Uhr und am 5. und 12. November um 14 Uhr im Schloss St. Peter ab.