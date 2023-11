Brandner Kaspar: Mit Marillenschnaps gegen den Tod

Nach diversen Aufführungen in der Bundeshauptstadt gastierte das Ensemble der Neuen Bühne Wien in der Pölz-Halle mit dem bekannten Bauernschwank „Der Kaspar und das ewig’ Leben“ von Kurt Wilhelm. Nicht nur auf dem Domplatz in Salzburg wird die Endlichkeit verhandelt, sondern auch in einer Wohnstube. Diese unverwüstliche Komödie, die Regisseur Marcus Strahl unterhaltsam und mitreißend komprimiert hat, lässt den prüfenden Blick ins Jenseits stets im Blickfeld behalten.

Mit einfachen, aber nicht minder originellen Mitteln sorgt die Inszenierung für Heiterkeit, aber immer wieder auch für Tiefsinn. Ein Spagat zwischen Himmel und Erde. Der Gevatter Tod scheitert am unbändigen Lebenswillen des Großvaters Brandner Kaspar. Dieser füllt den ungebetenen Gast mit Marillenschnaps ab – die Handlung ist ja in der Wachau angesiedelt – und übertölpelt ihn mit einer gezinkten Kartenpartie. Zusätzliche achtzehn Lebensjahre kann sich der Brandner herausverhandeln. Doch der Preis ist hoch, denn die Bilanz im Jenseits muss stimmen. Und so muss Brandners Enkelin Marei achtzehn Jahre vor der Zeit in die Ewigkeit.

Das Tolle an dieser Inszenierung ist, dass trotz stringenter Kürzungen nichts fehlt. Die Widersprüchlichkeiten werden durch eine akkurate Personenführung eindrücklich vermittelt. Das gesamte Ensemble agiert homogen und erntet zwischendurch immer wieder Zwischenapplaus. Am Ende viele Bravos für diese gelungene Aufführung.