Das Regie Team (Kaja Dymnicki und Alexander Pschill) freut sich über die Gelegenheit, das Haager Publikum ein zweites Mal mit Shakespeare zu beglücken. Mit der Komödie „Maß für Maß“ möchte das künstlerische Team rund um Intendant Christian Dolezal, wie vergangenen Sommer, für gepfefferte Lachsalven sorgen, ohne auf den Ernst, der zwischen den Zeilen steckt, zu verzichten. Nach dem Prinzip: aufgewärmt schmeckt nur Gulasch, soll aber nicht einfach nur das Rezept des vergangenen Sommers wiederholt werden.

Deshalb auch diese Stückwahl. Denn „Maß für Maß“ ist in seiner Situationskomik, mit seinen vielen Narren, Trunkenbolden und Gaunern nicht nur ausgesprochen humorvoll, mit seinen verworrenen Liebesgeschichten nicht nur äußerst romantisch, es ist – anders als die meisten Komödien des Meisters – spannend wie ein Politthriller und aufregend wie ein Gangsterfilm von Quentin Tarantino!

Einige Schlawiner auf der Haager Bühne

Einiges kann zu diesem Zeitpunkt auch schon über das Ensemble verraten werden: So werden Charlotte Krenz oder Florian Carove – alte Bekannte des heurigen Sommers – erneut auf der Bühne stehen. Mit dabei ist auch wieder Intendant Christian Dolezal, dem es auch gelungen ist, mit Angelika Niedetzky eine prominente Person aus Film und Fernsehen nach Haag zu ziehen. Damit sind einige Darsteller der bekannten ORF-Serie „Schlawiner“ nächstes Jahr hautnahe in Haag zu erleben.

Zum Inhalt

Der erschöpfte Bürgermeister eines wilden, kleinen Städtchens ist seiner immer unüberschaubaren, mühseligen, undankbaren Arbeit überdrüssig. Da er sich nicht mehr in der Lage fühlt, sinnvoll zu regieren, täuscht er eine Reise vor und setzt vorübergehend seinen Vize als Statthalter ein. Dieser ist für seine Tugend bekannt und soll für Sitte und Ordnung sorgen. Der Bürgermeister bleibt allerdings in der Nähe und beobachtet seinen Vertreter heimlich und verkleidet. Der Statthalter findet sehr schnell Gefallen an seiner Rolle als Herrschender. Sofort gräbt er rigide alle Gesetze aus, die schon längst in Vergessenheit geraten waren und freut sich an deren Wiedereinführung.

Das Rotlichtmilieu soll zu allererst bekämpft werden und somit sehen sich bald „Die Madame“ und all ihre Kunden und Kumpane in Gefahr, ihren Lebensmittelpunkt zu verlieren. Um ein Exempel zu statuieren, lässt der Hilfssheriff bei einer Razzia in einem der Bordelle einen Schlawiner einsperren und wegen Unzucht zum Tode verurteilen. Ein Gauner, der mit dem Schlawiner durch ihre gemeinsamen kleinkriminellen Unternehmungen als Freund und Komplize verbunden ist, holt dessen Ehefrau – eine Revolverheldin – zu Hilfe, die den Statthalter überreden soll, ihren Mann zu befreien…

Karten sind ab sofort erhältlich – bis 31. Dezember 2018 gibt es 10 Prozent Rabatt auf Vollpreiskarten für das Stück „Maß für Maß.

Kartenreservierungen unter:

07434/44600

reservierung@theatersommer.at

www.theatersommer.at