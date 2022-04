Musical Sommer Amstetten: Zwei Zusatzshows für Grease-Musical

Werbung

„Der Ticketverkauf läuft so gut wie noch nie in der Geschichte des Musical Sommer Amstetten!“ freute sich Produzent Christoph Heigl anlässlich der Pressekonferenz zur Präsentation der Darsteller. Rund 5.800 Tickets wurden bereits verkauft.

Deshalb hat man beschlossen, bereits jetzt zwei Zusatzveranstaltungen in den Verkauf zu geben. „Wir wollen jedem Musicalfan die Möglichkeit geben, die Show zu erleben. Und im Optimalfall auch von jenen Plätzen aus, die man sich wünscht. Wobei natürlich das Prinzip First Come - First Serve gilt.

Alle Ticketkategorien verfügbar

Auf jeden Fall haben wir mit den beiden Zusatzshows wieder alle Ticketkategorien im Angebot“, berichtet Intendant Alex Balga stolz. Wer das Lebensgefühl der 1950er und die sensationellen Musikhits wie „Greased Lightning´“ oder „You´re The One That I Want“ live erleben will, hat nun auch am Mittwoch, dem 27. Juli und am Sonntag, dem 31. Juli die Chance, die heurige Produktion zu sehen.

Nachdem der Ansturm auf die Tickets aber wie erwähnt weiter anhält, sollte man sich rasch Karten sichern. Termine, Ticketpreise sowie alle Infos rund GREASE, die heurige Produktion des Musical Sommer Amstetten, finden Sie im Internet auf www.musicalsommeramstetten.at

1. Zusatztermin: Mittwoch, 27. Juli 2022, Beginn: 19.30 Uhr

2. Zusatztermin: Sonntag, 31. Juli 2022, Beginn: 19.30 Uhr

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.