Zwei tote Kühe auf Weide in Waidhofen/Ybbs entdeckt

Am Montag vor einer Woche informierte ein Nachbar die Polizeiinspektion Waidhofen über zwei verendete Kühe auf einer Weide in Waidhofen. Der Mann gab an, dass es in diesem Bereich schon öfters zu ähnlichen Fällen gekommen sei und er auch den Amtstierarzt in Kenntnis setzen werde.

Beim Eintreffen der Polizeistreife waren der Nachbar sowie der Amtstierarzt vor Ort. Auf einer steilen Weide lagen die zwei verendeten Rinder, eine Mutterkuh und dessen neu geborenes Kalb. Laut Amtstierarzt sei es während der vermutlich unbeaufsichtigten Geburt zu einem medizinischen Notfall gekommen, wodurch beide Tiere verendeten. Wie die Polizei berichtet, lagen die Kühe laut Amtstierarzt bereits zwei bis drei Tage an dieser Stelle, Madenbefall habe bereits stattgefunden.

Suche nach Grundstücksbesitzer erfolglos

Amtstierarzt und Polizei betraten danach das bäuerliche Anwesen anbei und stellten weitere teilweise schwere Mängel betreffend Tierwohl fest. Der Grundstücksbesitzer selbst wurde nicht angetroffen und reagierte auch nicht auf Anrufe.

Da sein Pkw vor dem Haus parkte und man einen Notfall nicht ausschließen konnte, betraten Polizei und Amtstierarzt das Gebäude durch den Stall. Auch dort blieb die Suche erfolglos. Es werden weitere Erhebungen wegen schwerer Tierquälerei durchgeführt. Laut Amtstierarzt besteht kein sofortiger Handlungsbedarf betreffend der restlichen Tiere (Kühe und Schweine), da diese zumindest mit Wasser und Futter versorgt waren.

Ein Bericht und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten erfolgen sowohl durch den Amtstierarzt als auch durch die Polizei Waidhofen.