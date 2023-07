Jäger retten Rehkitze mithilfe von Drohnen und Wärmebildkameras

Rehkitze werden hauptsächlich in den Monaten Mai und Juni gesetzt. Genau zur selben Zeit steht bei den Landwirten die erste Mahd an. Aufgrund des angeborenen Drückreflexes flüchten die jungen Rehkitze bei Gefahr nicht, sondern drücken sich auf den Boden, was ihnen sehr oft zum Verhängnis wird. Von Anfang Mai bis Ende Juni sind die Jäger im Jagdrevier Preinsbach mit einer Drohne der Firma SMC (SmartMultiCopters) aus Euratsfeld unterwegs. Ein weiterer Jäger hilft mit einer eigenen Drohne aus. „Wir starten um halb fünf Uhr in der Früh und gehen bis neun Uhr am Vormittag. Mit der Drohne überblicken wir die Wiesen aus einer Höhe von 70 Metern. In einer Stunde können wir vier bis fünf Hektar abfliegen”, erklärt Jagdleiter Rupert Gruber. Ein längerer Einsatz ist nur an bedeckten Tagen möglich, weil im Laufe des Tages die Sonneneinstrahlung zu stark wird und auf der Wärmebildkamera auch Steine und Pflanzen zu leuchten beginnen.

Die Hauptsetzzeit bei den Rehen sind der Mai und der Juni. Foto: Rupert Gruber

Gute Zusammenarbeit mit den Landwirten

Die Jagdgesellschaft Preinsbach hat drei Piloten mit Drohnenführerschein. Der Pilot sieht auf einem Tablet, wo sich das Rehkitz versteckt. Auch der Jäger, der durch die Wiese geht, hat ein Tablet. Unterstützt wird er von drei Helfern, die das Kitz einfangen und in eine Kiste sperren. Besonders beliebt ist die Kitzrettung bei den Jungjägern. „Wir nehmen das Kitz mit einem Büschel Gras oder Handschuhen auf, damit es keine menschliche Witterung aufnimmt. Sonst kann es sein, dass es die Geiß abstößt”, erklärt Gruber. Die Kiste wird gleich in der Nähe in den Schatten gestellt und im Boden fixiert, damit es die Geiß nicht umstoßen kann. Die Zusammenarbeit mit den Landwirten funktioniert sehr gut. „Die meisten stehen der Kitzrettung sehr aufgeschlossen gegenüber. Das Problem ist nur, dass sich manche Bauern zu spät bei uns melden”, sagt der Jagdleiter. Nach der Mahd wird das Kitz wieder freigelassen. Insgesamt wurden im Jagdrevier Preinsbach schon 302 Rehkitze gerettet. „Weil wir so viele Rehkitze retten, müssen wir bei der BH Amstetten um eine Erhöhung der Abschussrate ansuchen. Der Wildstand darf schließlich nicht zu hoch werden”, sagt Gruber.

Erste Drohne im Eigenbau

Vorreiter in der Rehkitzrettung per Drohne war in Niederösterreich die Jägerschaft Behamberg. Jedes Jahr im April gehen die Jäger zu den Landwirten, um die Kitzrettung anzukündigen. Die Landwirte kontaktieren die Jäger am Vortag der Mahd. „Mein Kollege Hans Seirlehner und ich haben 2014 mit dem Drohnenfliegen begonnen. Ein bekannter Waffenhändler hat mir gesagt, dass man mit einer Wärmebildkamera eine Maus aus 30 Metern Höhe sehen kann. Vorher mussten wir noch intensiv nach den Rehkitzen suchen”, erklärt Jäger Rudolf Burgholzer. Da es für die Jagd damals kaum etwas Passendes am Markt gab, kaufte sich Burgholzer eine Drohne und installierte darauf selbst eine Wärmebildkamera.

Jäger Rudolf Burgholzer mit einer SMC BAMBI650-Drohne. Foto: Rudolf Burgholzer

Verdorbenes Fleisch setzt Giftstoff frei

Mittlerweile sind die Jäger in Behamberg mit drei Teams und SMC BAMBI650-Drohnen der Firma SMC unterwegs. Die Erfolgsquote liegt bei über 95 Prozent. „Wir fliegen über eine Software nach Koordinaten mäanderförmig in einer Höhe von 70 bis 80 Metern mit einer Rasterweite von 35 bis 40 Metern im Automatik-Modus über die Wiese. Erkennen wir am Livebild eine Wärmequelle, die auf ein Kitz schließen lässt, verweilen wir im manuellen Modus mit der Drohne vor Ort, und der Pilot dirigiert einen Helfer über Funk zum Fundort”, erklärt Burgholzer. Die gefundenen Kitze verwahren die Jäger in Jutesäcken an einem sicheren Ort in der Nähe, um sie unmittelbar nach der Mahd wieder freizulassen. Geiß und Kitze finden schnell wieder zusammen. Die Kitzsuche liegt nicht nur im Interesse der Jägerschaft, sondern auch in dem der Bauern. „Wenn Fleisch unter Sauerstoffentzug verdirbt – zum Beispiel in der Silage – entsteht das Gift Botulin. Sechs Nanogramm genügen, um ein Stück Rind zu töten, dagegen gibt es keine medizinische Behandlung. Durch das Ausbringen der Kitze ist diese Gefahr auf ein Minimum reduziert”, sagt Burgholzer.

Auf dem Tablet erkennt man deutlich, wo sich das Rehkitz versteckt. Foto: Rudolf Burgholzer

Jagd ist großer Zukunftsmarkt für Drohnenbauer

Die Firma SMC vertreibt seit 2017 Rehkitzdrohnen. Kameras und Drohnen werden zugekauft und vom Team zusammengebaut. „In Österreich sind wir so ziemlich die einzigen, die Rehkitzdrohnen bauen. Die Jagd ist eines unserer Hauptgeschäftsfelder”, sagt Jürgen Bachbauer, neben Andreas Leitner und Bernhard Wieser einer der Mitbegründer von SMC. Die Kunden kommen hauptsächlich aus Nieder- und Oberösterreich, vereinzelt auch aus anderen Bundesländern. Ein großer Zukunftsmarkt für die Drohnenbauer ist neben der Jagd die Land- und Forstwirtschaft. „Drohnen werden auch im Wachstumsmonitoring und in der Schädlingsbekämpfung eingesetzt”, berichtet Bachbauer.