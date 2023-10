Hannes Bühringer von der FF Krenstetten gewinnt den NÖ Feuerwehrlauf

Bald nach dem Start kristallisierte sich bei hohem Anfangstempo eine kleine Spitzengruppe heraus, in der auch Hannes Bühringer mit dabei war. Eine erste Vorentscheidung fiel bereits nach Ende der zweiten Runde. Bühringer hielt das hohe Anfangstempo, während die anderen Läufer zurückfielen. Die entstandene Lücke vergrößerte der Feuerwehrsportler in den weiteren Runden sukzessive. Mit der Zeit von 17:28 Minuten holte er den Titel abermals nach Krenstetten und somit in den Bezirk Amstetten!

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber gratulierte Bühringer: „Hannes, das war eine Top-Leistung. Der ganze Feuerwehr-Bezirk freut sich darüber!“ Auch Albert Haider von der FF Krenstetten zeigte mit dem 20. Gesamtplatz von rund 100 Startern ein starkes Debut beim Feuerwehrlauf.

Schon etliche Erfolge errungen

Wirklich überraschend kommt die Titelverteidigung nicht, denn Hannes Bühringer hat schon etwas vorzuweisen. Der Feuerwehr Krenstetten ist er 2006 beigetreten und seit 2011 als Verwalter im Kommando aktiv. Schon mit der Bewerbsgruppe Krenstetten 2 holte er vier Landessiege und nahm auch an Bundesfeuerwettkämpfen teil. „Mit gezieltem Lauf- und Fahrradtraining habe ich 2013 begonnen und bin in der Folge bei einigen Lauf- und Duathlonbewerben angetreten. 2015 intensivierte ich dann noch das Schwimmtraining, um auch bei Triathlonbewerben dabei sein zu können.“ Sein größter Erfolg war da der Landesmeistertitel in der Klasse M 30 im Jahr 2022.

Bühringer ist auch Mitglied beim Tria Team NÖ West und seit 2022 beim LCA Umdasch Amstetten (Laufbewerbe). Mit der Mannschaft war er da schon auf NÖ-Landesebene erfolgreich und dieses Jahr auch Vizestaatsmeister im Halbmarathon in Graz. Hinzukommen einige Einzelerfolge bei Markt- und Stadtläufen.

„Ich bin einfach mit einem gewissen Basistalent im Ausdauerbereich ausgestattet und habe durch konsequentes Training obige Erfolge erreicht. Abseits davon ist es vor allem die Freude an der Bewegung und der Ausgleich zum beruflichen Alltag, die ich an meinen sportlichen Aktivitäten schätze. Zudem sehe ich den Sport auch als Form der Lebensschule, in der man lernt, konsequent an Zielen zu arbeiten, Erfolge zu feiern, aber auch aus Niederlagen und Rückschlägen gestärkt hervorzugehen“, sagt Bühringer.

Seine persönliche Bestleistung über die 5.000 Meter liegt übrigens bei 16:18 Minuten.