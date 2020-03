Junge Mutter (29) stirbt bei Unfall in Amstetten .

Tragischer Unfall am Mittwoch bei Mauer in Amstetten: Eine junge Mutter kam mit ihrem Wagen auf die andere Straßenseite und prallte gegen einen Kleintransporter. Sie verstarb noch am Unfallort. Ihre sechsjährige Tochter saß auf dem Beifahrersitz und wurde schwer verletzt.