Musikschulkonzert war ein Publikumsmagnet

Bis auf den letzten Platz war am Vorabend des Fronleichnamstags die Carl Zeller Halle in St. Peter/Au gefüllt, und manche Besucher konnten das Konzert nur von draußen mitverfolgen. „Es tut mir leid, dass nicht alle Platz haben, aber wir sind bereits die größte Veranstaltungshalle im ganzen Verband, zu dem die Gemeinden St. Peter, Seitenstetten, Biberbach, Ertl, Weistrach und Wolfsbach gehören“, entschuldigte sich ein überwältigter Musikschuldirektor Ewald Huber im Rahmen seiner Begrüßung bei den Gästen. Dabei traten bei Weitem nicht alle Schüler der Carl Zeller Musikschule bei diesem Konzert auf – von den 900 Musikschülerinnen und Musikschülern wirkten rund 300 mit. Geboten wurde ein Musikspektakel vom Feinsten, bei dem schon die Kleinsten ihr Können zeigten.



Die Tanzlmusi begrüßte die Gäste vor der Carl Zeller Halle mit schwungvollen Melodien, das Konzert startete mit der „Carl Zeller“-Fanfare des Blechbläser- und Schlagwerkensembles, die von Musikschullehrer Josef Fröschl eigens für die Schule komponiert wurde. Dann ging es Schlag auf Schlag und die Begeisterung des Publikums kannte keine Grenzen. Bezaubernd waren die Kinder der Musikalischen Elementarerziehung, die mit dem Lied „Tschu Tschu Tschu“ Urlaubsstimmung im Saal verströmten – gefolgt vom „Holiday Trip“ des Akkordeon- und Blockflötenensemles und einer zünftigen Einlage des Hackbrett- und Steirische-Harmonika-Ensembles. „Summer Nights“ aus dem Musical „Grease“ wurde von den Holzbläsern zum Besten gegeben, ehe die Jazz-Gesangsgruppe „Book of Love“ interpretierte.

Großartig war der Auftritt des Holzbläserquintetts mit der Nummer „Jazz Waltz No.2“, anschließend sorgten das Gitarrenorchester mit „Hit the Road Jack“ sowie das Schlagwerkensemble mit „With or without you“ für Stimmung. Die Youngsters des Jugendblasorchesters hatten einen ihrer ersten großen Auftritte an diesem Abend und meisterten diesen mit Bravour.

Anschließend freute sich Direktor Ewald Huber ganz besonders, das Streichorchester der Musikschule zu präsentieren. Ein fulminantes Ende wurde mit „Rock me Amadeus“ des Rockorchesters, unterstützt von den Jazz-Sängerinnen und einer kleinen Tanzgruppe, geboten. Für die berührende Zugabe „Give Peace a Chance“ kamen fast alle Mitwirkenden auf die Bühne und zeigten eindrucksvoll, dass Musik die Menschen verbindet.

Zum Ausklang spielten die Musikschulbands im angrenzenden kleinen Turnsaal.