Zwei Gründe zur Freude in Oed

Viele Bürger und Bürgerinnen kamen am Sonntag zur Wiedereröffnung des Kindergartens und zum 140-jährigen Jubiläum der Volksschule Oed.

Der Zubau für die dritte Kindergartengruppe wurde nach einer Bauzeit von sechs Monaten fertiggestellt. Zudem wurde die gesamte Schule saniert, PV-Anlagen installiert, die vorhandene Heizung durch eine Pelletsheizung ersetzt und eine Fußbodenheizung verlegt.

Die Gesamtkosten für den Zubau und die Sanierung belaufen sich auf 1.650.000 Euro.

Der Festakt begann mit dem Gottesdienst in der Pfarrkirche Oed. Die Messe und die anschließende Segnung wurden von Pfarrer Shiju Augustine zelebriert.

Der Bürgermeister von Wallsee-Sindelburg, Johann Bachinger, ist durch den Kindergarten- und Schulverband aus dem Jahr 1972 mit Oed und Zeillern verbunden. Er lobte die gegenseitige Unterstützung und meinte bezugnehmend auf die steigende Bevölkerungszahl mit leichter Ironie: „Wir freuen uns auf den nächsten Zubau und die Eröffnung der nächsten Kindergartengruppe.“ Oed-Öhlings Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer ist selbst in Oed zur Volksschule gegangen und freut sich daher besonders über die Sanierung. „Es ist nicht einfach, den Schulbetrieb neben den baulichen Tätigkeiten weiterzuführen. Mein Dank geht an alle, die mitgeholfen haben, den Schulbetrieb auch in dieser Zeit so gewissenhaft umzusetzen. Mit 25 Geburten pro Jahr – heuer waren es im Ortsteil Oed im September schon 20 – ist durch die Sanierung und den Zubau für den Nachwuchs bestens gesorgt“, sagte die Ortschefin.

Die Kindergarten- und Volksschulkinder untermalten den Festakt mit vielen liebevollen musikalischen, theatralischen und tänzerischen Einlagen. Der Elternverein sorgte für die Verköstigung und die Musikkapelle Oed umrahmte den Festakt, mit abschließender Darbietung der Landeshymne.

