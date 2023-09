Ybbstalradweg soll künftig direkt über Amstettner Hauptplatz führen

„Der Ybbstalradweg ist ein Magnet. Das zeigen die Besucherzahlen aus dem Ybbstal. Durch den Ausbau und die Optimierung der Routenführung quer durch das gesamte Stadtgemeindegebiet erwarten wir touristische Impulse“, betont der Amstettner Stadtchef weiter. Die neue Strecke wird vorbei am Freizeitzentrum Hausmening, über den Hauptplatz zum Stadtbad und zum neuen Uferpark führen.

Für Mauer und Greinsfurths Ortsvorsteher Manuel Scherscher ist der Ybbstalradweg auch für die geplante Landesausstellung im Jahr 2026 im Landesklinikum Mauer mit dem Titel „Wunder Mensch. Seelische Gesundheit im Wandel der Zeit“ sehr wichtig. „Denn durch die bestehende Anbindung nach Mauer können die Radlerinnen und Radler vom Ybbstalradweg einfach zum Ausstellungsstandort gelangen.“

Von Allhartsberg aus verläuft der Radweg durch Hausmening in die Forstheide – von dort weiter durch Greinsfurth nach Amstetten. Über den Jakobsbrunnenweg sowie den Hauptplatz führt die Route zur Ybbs und anschließend weiter Richtung St. Georgen/Y.

Stadt investiert insgesamt 1,4 Millionen Euro

„Startschuss für den Ausbau ist die neue Unterführung der Eisenbahnbrücke sowie der Fußgänger- und Radbrücke an der Ybbs beim Kokeschwald“, berichtet der Ortsvorsteher von Ulmerfeld-Hausmening, Anton Geister. „Durch die neue Route vorbei am Freizeitzentrum in Hausmening benötigen wir eine sichere Querung der Bahnstrecke. Die Stadt investiert hier rund 450.000 Euro“, kündigt er an.

Weitere bauliche Maßnahmen werden im nächsten Jahr erfolgen. So soll der Jakobsbrunnenweg erneuert werden. Vorgesehen sind ein neuer Belag sowie ein neues Brückenbauwerk. In der Waidhofner Straße ist eine geeignete Querung vom Schwarzen Weg zum Jakobsbrunnenweg in Planung.

Insgesamt sind für alle Adaptionen des Ybbstalradwegs im Stadtgemeindegebiet rund 1,4 Millionen Euro vorgesehen. Die Fertigstellung soll im Laufe des Jahres 2024 erfolgen.

Die Routenführung im Amstettner Stadtgebiet im Detail

Wallmersdorf (Marktgemeinde Allhartsberg) – Hausmening (neue Routenführung über Freizeitzentrum) – Forstheide (und weiter entlang der Ybbs) – Greinsfurth – Jakobsbrunnenweg (neue Routenführung, bisher Jahn-Straße und entlang des Mühlbachs nach Greimpersdorf) – Hauptplatz – (zur Ybbs entlang des Mühlbachs nach) Greimpersdorf – Dingfurth – Leutzmannsdorf (Marktgemeinde St. Georgen/Y.)