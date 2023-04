Beste Stimmung am Mostkirtag in Weistrach

Der Wettergott meinte es gut mit den Weistrachern am vergangenen Sonntag, an dem der 44. Mostkirtag über die Bühne ging. Nach dem traditionellen Einzug des Festumzugs, der durch die Musikkapelle begleitet wurde, fand auf der Festbühne die offizielle Eröffnung des Kirtags statt. Dort fanden sich Bürgermeister Erwin Pittersberger samt Gemeinderäten, Ehrengäste sowie die amtierenden Mosthoheiten aus Weistrach und den umliegenden Bezirken ein.

„Der Most hat einen hohen Stellenwert bei uns und kann dem Wein und dem Bier jederzeit Paroli bieten.“ Weistrachs Bürgermeister Erwin Pittersberger

Auch die Mostprinzessinnen berichteten freudig, dass Spaß und gute Laune sowie ein guter Most auf keiner Mostkost gefehlt haben. Bei den Ausstellern konnte man schönes Kunsthandwerk erwerben und die Weistracher Vereine boten viele kulinarische Köstlichkeiten und besten Most an. Viel Freude und Action gab es außerdem bei den Hubschrauberrundflügen und dem Kinderprogramm. Musikalisch gestaltet wurde der Kirtag durch den Musikverein, als auch durch das Gstanzlsingen der Musikgruppe „D'Urltaler Sängerrunde“. In Hader's Wirtshaus wurde bei der „Mostkirtags-After-Show-Party“ noch weitergefeiert.

