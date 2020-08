Amstettner am Traunstein tödlich verunglückt .

Von einer Tour am Traunstein ist ein 34-jähriger Bergsteiger, der laut Bergrettung aus Amstetten stammt, am Donnerstag nicht zurückgekehrt. Noch in der Nacht lief eine intensive Suchaktion an, die nun die traurige Gewissheit brachte: Der Mann ist abgestürzt.