Land baut das Covid-Abwassermonitoring aus

Die Einzugsgebiete der ausgewählten Kläranlagen für die Corona-Messprogramme 2022. Foto: Land NÖ

„Von 14 Kläranlagen im Land werden daher ab Montag einmal pro Woche Proben an das Institut für Wassergüte und Ressourcenmanagement der TU Wien gesandt und dort ausgewertet“, kündigten Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Landes-Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz in der Amstettner Kläranlage an.

Corona-Testzahlen sind rückläufig

Grund für diese Maßnahme ist zum Einen, dass das Unterrichtsministerium, das seit Herbst 2021 Abwasseruntersuchungen durchführen ließ, diese mit August beendet hat und zum Anderen das geänderte Testverhalten der Bevölkerung. Wurden Anfang 2021 täglich 40.000 Gurgeltests abgegeben, sind es jetzt nur noch 2.500. Die Zahl der behördlich angeordneten Tests aufgrund von Symptomen hat sich von 16.000 auf 1.000 täglich reduziert.

„Gerade deshalb brauchen wir das Abwasser-Monitoring, weil es ein gutes Instrument ist, das uns zeigt, wie sich das Virus ausbreitet und mit dem sich Trends ablesen lassen“, sagt Königsberger-Ludwig.

Fünf der 14 Kläranlagen lässt, wie bisher schon, das Gesundheitsministerium beproben, die neun anderen das Land. „Niederösterreich ist groß und uns ist es wichtig, dass wir die ganze Fläche abbilden“, betont die Gesundheitslandesrätin.

Ablauf der Abwasseruntersuchung

Auch Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner ist überzeugt davon, dass das Monitoring ein objektiver Parameter für das Infektionsgeschehen ist. „Und mittels Schmelzkurvenanalyse können im Abwasser auch neue Virusvarianten schneller entdeckt werden und wir früher notwendige Maßnahmen setzen“.

Norbert Kreuzinger von der TU Wien schilderte den Ablauf der Abwasseruntersuchung: „Entnommen werden sollen die Proben immer an Sonntagen, weil da die meisten Menschen zu Hause sind und nicht viele Einpendler das Bild in einer Region verfälschen“, sagt der Wissenschaftler. Über 24 Stunden wird regelmäßig eine kleine Menge Wasser entnommen. Für die Untersuchung reichen 50 Milligramm.

Bestimmt wird die Anzahl der Virenpartikel, die sich im Abwasser befinden - je mehr, desto höher das Infektionsgeschehen. „Einen genauen Rückschluss auf die Zahl der Infizierten gibt die Untersuchung deshalb nicht, weil jemand, der eine starke Infektion hat, mehr Viren ausscheidet, als jemand ohne Symptome und ein zehnjähriges Kind natürlich weniger als ein 100-Kilo-Mann“, sagt Kreuzinger. Das Abwasser lässt dafür aber Schlüsse zu, wie viele Prozent der gesamten Infektionen welcher Variante zuzuordnen sind.

Amstettens Bürgermeister und Obmann des Abwasserverbandes, Christian Haberhauer, begrüßt, dass die Amstettner Kläranlage ins Monitoring einbezogen worden ist. „Denn es ist auch für uns in der Region wichtig zu wissen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt.“

Eigenverantwortung steht an der Tagesordnung

Königsberger-Ludwig ruft die Bevölkerung auch weiterhin zur Eigenverantwortung in Sachen Infektionsschutz auf. "Auch wenn die Zahlen derzeit stagnieren, rate ich dazu, sich schon jetzt die vierte Impfung zu holen, wie vom nationalen Impfgremium empfohlen, und natürlich sollten die Menschen auch nicht auf das Händedesinfizieren vergessen."

Mit Stand Freitag sind in Niederösterreich 1.150 Menschen neu positiv auf Covid getestet worden, auf den Intensivstationen der Landeskliniken werden aktuell 14 Patientinnen und Patienten betreut und auf den Normalstationen 160 Personen.

