Abschied nach 36 Jahren Kindergarten Wallsee

Pfarrer Manfred Heiderer, Petra Nagelhofer, Michaela Einheller und Doris Pfleger (hintere Reihe), Laura Jungwirth, Anna Zehethofer, Bürgermeister von Wallsee-Sindelburg Johann Bachinger, Schulinspektorinnen Gabi Holzer und Veronika Stamminger, Katharina Hold, Bettina Hinterleitner, Nina Berger und Vizebürgermeister Christian Marschalek verabschieden Direktorin Maria Wahl (vordere Reihe, 5. von links) in den Ruhestand. Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner

Eröffnet wurde die Abschiedsfeier mit einer Tanzeinlage der Kindergartenkinder Wallsee-Sindelburg, musikalisch begleitet durch volkstümliche Musik auf der Ziehharmonika. Die Kinder zeigten den Besuchern, wie Schuhplatteln funktioniert. Direktorin Maria Wahl war vor ihrem Beruf als Leiterin des Kindergartens Wallsee Kindergärtnerin im Gemeindekindergarten Klam.Am Freitag wurde sie herzlichst empfangen von ihrem ersten Kindergartenkind in Klam Bettina und deren Eltern. Maria Wahl bewirkte, mithilfe einer weiteren speziell geschulten Pädagogin, die Integration des beeinträchtigten Kindes Bettina in den Alltag des Kindergarten Klam. Nach den Danksagung für ihren wertvollen Dienst von Pfarrer Manfred Heiderer und Bürgermeister von Wallsee Johann Bachinger und der Glückwünsche an die neue Leitung des Kindergartens, Nina Berger, wurden von den Kindern liebevoll vorgetragene Lieder gesungen und Geschenke überreicht.

Die Schulinspektorinnen Viktoria Stamminger und Gabi Holzer fanden ebenfalls liebevolle Wörter für die ehemalige Direktorin: „Maria Wahl ist eine Pädagogin mit Herz. Sie war immer für ihr Team sowie die Menschen rundherum da und hat ihre Kinder im Wechsel begleitet und den Boden für ihre Zukunft aufbereitet. Die Kinder standen bei ihr immer im Vordergrund, sie ist auf ihre Bedürfnisse eingegangen, hat ihre Interessen unterstützt und ihre Stärken hervorgehoben.“ Es folgte ein Rückblick auf 36 Jahre als Direktorin und zahlreiche Wünsche für eine erfüllende Pension. Auch der Elternbeirat und das Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee verabschiedet sich bei der Direktorin. Das Abschiedsfest wurde umrahmt mit vielen Liedern und Gedichten, musikalisch unterstützt von Elementarpädagogin Michaela Einheller. Als Abschluss gab es von Maria Wahl noch viele Geschenke an die Kinder und einen Abschiedstanz der Kindergartengruppen Wallsee-Sindelburg.