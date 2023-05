Freispruch für Amstettner nach Falschaussage

Anfang des letzten Jahres soll ein 32-Jähriger eine damals 17-Jährige auf einer Tankstelle in Amstetten bedrängt und sexuell genötigt haben. Dafür musste er nun am Landesgericht St. Pölten vor einen Schöffensenat treten. Im Beweisverfahren kam es allerdings zu Unstimmigkeiten. Der Amstettner stritt alles ab. Laut ihm waren er und das Opfer zu zweit unterwegs und es wäre zu einer neckischen Rangelei gekommen. Belästigt hätte er die 17-Jährige damals nie.

Das mittlerweile 19-jährige Opfer gab an, dass der Angeklagte sie am Parkplatz einer Tankstelle bedrängt, auf eine Autohaube gedrückt und ihr an die Brust gefasst haben soll. Allerdings verwickelte die junge Frau sich bei ihrer Aussage in Widersprüche. So erwähnte sie bei ihrer Aussage vor Gericht zuerst gar nicht, dass der Angeklagte ihr an die Brust gefasst haben soll. Dann behauptete sie, er habe auch versucht, sie zu Küssen und in ihre Hose zu fassen, was sie bei ihren zwei Aussagen bei der Polizei noch nicht erwähnt hatte.

Entscheidend für das Urteil war die Aussage der einzigen Zeugin. Die 18-Jährige hatte vor der Polizei im Sinne des Opfers ausgesagt. Vor Gericht erzählte sie jedoch etwas anderes. Auf Nachfrage der Richterin gab sie zu, dass das Opfer ihr die Aussage eingeredet hatte. Letztendlich unterstützte sie die Aussage des Angeklagten.

Aufgrund der Zeugenaussage sprach die Richterin den 32-Jährigen frei. Sie bezeichnete die Aussage des Opfers als „nicht nachvollziehbar“ und „völlig unglaubwürdig“. Das Urteil ist rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.