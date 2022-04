Ukraine-Krieg Amstettner Ordensfrau startet Lebensmittel-Sammelaktion

Sr. Cornelia Waldbauer (links) Sr. Irene Huber und ihre Mitschwestern bitten wieder um haltbare Lebensmittel für Notleidende in der Ukraine. Gesammelt wird im Franziskanerinnenkloster Amstetten den ganzen April über. Foto: Zarl

Mir tun die Kinder und die Menschen so leid“, sagt die engagierte Amstettner Ordensfrau Schwester Cornelia Waldbauer und organisiert daher eine neue Sammelaktion für Notleidende in der Ukraine und für ukrainische Flüchtlinge in osteuropäischen Ländern. Den ganzen April über werden haltbare Lebensmittel im Amstettner Franziskanerinnenkloster gesammelt „Leider geht die Not ungemindert weiter und die Armen – vor allem auch die Kinder und die Babys sind auf Hilfe angewiesen“, sagt die Franziskanerin.