Mauerbauch, Tulbingerkogel: Waisenkinder gerettet

Der Verein "kleine herzen" mit Sitz in Mauerbauch, Tulbingerkogel, betreut seit Jahren Waisenkinder in der Ukraine. In einem Kraftakt ist es dem Verein mit Unterstützung der Botschaft und des Außenministeriums gelungen, ein Waisenhaus in Kiew zu evakuieren und die Kinder nach Polen zu bringen. Dort werden sie in Empfang genommen und nach Waidhofen an der Ybbs gebracht.

