Kunstwoche für Kriegsflüchtlinge

Werbung

Der Verein „Innocence in danger“ Austria unterstützt Kinder und Jugendliche, die in ihrem Leben mit bedrohlichen, unkontrollierbaren Ereignissen wie sexueller und anderer physischer Gewalt, Vernachlässigung und oft auch dem Zerfall des familiären Umfelds konfrontiert wurden.

In diesem Sommer wird das Projekt speziell Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine ermöglicht. Die Zielgruppe umfasst Mütter mit Kindern und unbegleitete Minderjährige ab acht Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Unterkunft und Verpflegung werden gestellt. Angemeldet sind bereits 20 Kinder und fünf mitreisende Mütter. „Es ist für mich als Therapeutin faszinierend, wie sich die Kinder in dieser Woche öffnen. Sie setzen sich in dieser Woche nicht bewusst mit ihren traumatischen Erlebnissen auseinander. Im künstlerischen Ausdruck gelingt das wie nebenbei. Mit ihrer Kreativität finden sie neue Ausdrucksformen“, erwähnt Ursula Gottweis.

Zur optimalen Betreuung der Teilnehmenden wird ein Übersetzer oder eine Übersetzerin das Team begleiten. Der Fokus liegt auf Angeboten wie Bewegung, Spiele, Musik, Acrylmalerei, Modellieren aus Ton, Linoleumdruck und weitere künstlerische und handwerkliche Workshops. Herzstück ist die Arbeit mit der Musikerin und Kulturmanagerin Esther Planton. An drei Tagen bietet sie Workshops mit Musik, Gesang, Rhythmik und Tanz an. Bei Fragen stehen die Obfrau von „Innocence in danger“ Austria, Ursula Gottweis, unter 0664/889091-10 und Obfraustellvertreterin Alrun Behrens unter 0664/889 091-11 zur Verfügung.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.