Mehr Platz im Kindergarten in St. Johann

Hell und freundlich präsentieren sich die neu sanierten Räumlichkeiten des Kindergartens in St. Johann. Mit Feuereifer wurde in den letzten Wochen an der Fertigstellung gearbeitet. Bisher waren die Nebenräume klein und verwinkelt – das hat sich mit dem Umbau nun geändert. Neben den Firmen haben auch die Eltern tatkräftig bei den Abbrucharbeiten mitgeholfen. Außer über eine moderne Küche und das Personal-WC, in dem auch ein Wickelbereich eingerichtet wurde, freuen sich die Kinder und die Pädagoginnen besonders über den neuen Multi-Raum. Rund 80.000 Euro wurden seitens der Marktgemeinde St. Peter/Au in die Umgestaltung investiert.

„Ich danke dem Kindergartenteam mit Leiterin Sandra Polt und Ortsvorsteher Johannes Tanzer für die Planung und Organisation sowie den Eltern für die Unterstützung. Gemeinsam funktionieren solche Projekte am allerbesten und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ich wünsche den Kindern und Pädagoginnen viel Freude damit“, betont Bürgermeister Johannes Heuras.

