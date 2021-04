Neues Hallenbad und großer Freizeitpark im Außenbereich .

ÖVP und Grüne präsentierten am Freitag in einer Pressekonferenz ihr Konzept für die Umgestaltung des Amstettner Naturbades. Das Hallenbad soll abgerissen und gänzlich neu gebaut werden, der Naturteich im Außenbereich und auch das Schwimmbecken dort sollen einer großen Park- und Freizeitanlage mit Spiel- und Wasserspielgeräten weichen. Schwimmen wird man vorerst nur in der Halle können, es wird aber auch eine direkte Verbindung zur Ybbs geschaffen. Langfristig ist in den nächsten zehn Jahren im Freibereich die Errichtung eines 50-Meter-Beckens angedacht.