Solar-Schmetterling landet bei Umweltwandertag in Ferschnitz

Der „Solarbutterfly“ macht seinen letzten Halt in Niederösterreich am Samstag, 29. April, ab 14 Uhr, beim Umweltwandertag in Ferschnitz. Es ist ein weltweit einmaliges Konzept: ein komplett autarkes Sonnenkraftwerk, dessen 120 Quadratmeter Solarzellen sich teils auf Knopfdruck ausbreiten – wie die Flügel eines Schmetterlings.

Im Rahmen der Welttournee des Solarbutterflys, die 2022 begann und sich über vier Jahre, sechs Kontinente und 90 Länder erstreckt, besucht dieser nun auch die Klima- und Energiemodellregion Amstetten, freut sich Landtagsabgeordneter Anton Kasser. Landen wird der Solarbutterfly am 29. April ab 14 Uhr am Parkplatz Kaufhaus Roseneder, Hauptstraße 47, in Ferschnitz. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den Solarbutterfly zu bestaunen und das umfangreiche Beratungsangebot zu nutzen.

„Im Rahmen der Tour ist es möglich, sich über erneuerbare Energien zu informieren und beraten zu lassen“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Energiegemeinschaften werden ebenfalls beleuchtet

Ziel der Aktion ist es, die Bevölkerung für den Klimaschutz und einen nachhaltigeren Lebensstil zu sensibilisieren und zu begeistern sowie Interessierte zu informieren. „Die Expertinnen und Experten der ‚eNu‘ erklären die Vorteile von Energiegemeinschaften durch Best-Practice-Beispiele vor Ort und es besteht die Möglichkeit, mehr über e-Mobilität zu erfahren, ergänzt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich.

Unterstützt wird der Solarbutterfly Stopp in Ferschnitz von regionalen Partnern wie dem Team des Umweltwandertag Ferschnitz, der Klima- und Energiemodellregion Amstetten, der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu), der Energiezukunft Niederösterreich (EZN) und dem Expertenteam von im-plan-tat.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.