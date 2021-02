Flurreinigung alleine oder mit der Familie .

Die SPÖ forderte in der Vorwoche in einer Aussendung, dass heuer in der Gemeinde Amstetten eine Flurreinigung stattfinden müsse und rannte dabei bei der schwarzgrünen Regierung ohnehin offene Türen ein. "Wir beteiligen uns natürlich wieder an der landweiten Umweltaktion ,Wir halten Niederösterreich sauber'", sagt der grüne Umweltstadtrat Dominic Hörlezeder. Coronabedingt wird sie aber anders ablaufen, als in früheren Jahren.