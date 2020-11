Schleiföl floss in die Zaucha .

Am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr schlug ein Mitglied der Fischereiaufsicht in St. Johann in Engstetten (Gemeinde St. Peter in der Au) bei der Polizei Alarm. Der Mann hatte entdeckt, dass aus einem Abwasserrohr bei einer kleinen Brücke eine weiße Flüssigkeit in die Zaucha floss.