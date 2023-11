Bezirk Amstetten: Landwirte gegen Düngevorschrift

Einer neuen EU-Verordnung gemäß dürfen im Herbst beim Anbau von Roggen, Weizen und Triticalen (Kreuzung aus Weizen und Roggen) generell und bei Wintergerste nach dem 15. Oktober keine leicht löslichen Stickstoffdünger wie Gülle, Jauche, Geflügelmist oder Mineraldünger mehr auf die Felder ausgebracht werden.

Diese Vorschrift trat heuer erstmals in Kraft, und erst jetzt wird vielen Bauern bewusst, welche wirtschaftlichen Nachteile das mit sich bringt. „Die Herbstdüngung ist zum Wachstumsstart der neu angelegten Kulturen besonders wichtig; sollen Ernterückstände zu Humus umgewandelt werden, ist ein ausgewogenes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis vonnöten, was erst durch das Ausbringen von Stickstoffdünger sichergestellt wird“, weiß der Euratsfelder UBV-Bezirkskammerrat Hermann Zahnt zu berichten, der überhaupt auch beklagt, dass Mineraldünger und vor allem Gülle vermehrt erst im Frühjahr auf die Felder gebracht werden. „Bei hohen Güllegaben in immer kleineren Zeitfenstern besteht bei anschließendem Schlechtwetter die Gefahr von Umweltschäden durch Ausschwemmungen“, ergänzt UBV-Bezirkskammerrat Leopold Sonnleitner aus Seitenstetten. Es werde zusätzlich vermehrt im Sommer gedüngt, wobei wegen der hohen Temperaturen die Gefahr von Methan- und Ammoniakemissionen besteht, vor allem, wenn die Gülle unbehandelt bleibt.

Güllebehandlung ist wichtig

Die Möglichkeiten für Güllebehandlung sollten überhaupt genauer untersucht und optimiert werden. Erschwerend wirkt sich für den Landwirt auch noch das Ammoniakreduktionsgesetz aus, müssen doch Gülle und Harnstoffe innerhalb von nur vier Stunden in den Boden eingearbeitet werden; zudem stellt die bodennahe Gülleausbringung die Bauern vor große Probleme, bewirkt doch auch die immer schwerer werdende Technik ein Mehr an Bodenverdichtung. „Die Maßnahmen belasten die Bauern arbeitstechnisch wie auch finanziell enorm, gerade auf steilen Flächen ist die Unfallgefahr sehr hoch“, beklagt der Obmann des Unabhängigen Bauernverbandes (UBV), Herbert Hochwallner. Darf nämlich Gülle nicht mehr im Herbst ausgebracht werden, sind folglich auch größere kostenintensive Güllelager vonnöten, die ab 2028 noch dazu weitgehend mit Abdeckungen versehen werden müssen.

Der Landwirt sollte laut Hochwallner, vielmehr die Möglichkeit haben, nach guter fachlicher Praxis arbeiten zu dürfen und den schonendsten und wirksamsten Moment am besten selbst auszuwählen.

Herbstdüngung beim Grünland möglich

Für Harald Hochedlinger aus Ferschnitz (Landeskammerrat des ÖVP Bauernbunds) handelt es sich bei der Düngevorschrift durchaus auch um eine Verschärfung. „Wir sind im Bezirk aber sehr breit aufgestellt und beim Grünland, das in der Region eine sehr wichtige Kultur ist, besteht ja weiterhin die Möglichkeit, die Herbstdüngung gut durchzuführen“, unterstreicht er.

Hochedlinger verweist außerdem darauf, dass im Bezirk eine Nitratbelastung kein Thema sei. „Hier wurde von den Landwirten in den vergangenen Jahren schon viel gemacht, um die Belastung zu reduzieren. Daher sind auch keine stärkeren Maßnahmen dagegen notwendig“, betont er.