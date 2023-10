Alfred Dorfer: Kabarettabend vom Feinsten

Ein Handy in der Hand. Anscheinend ein wichtiges Telefonat. „Ich bin jetzt in Amstetten und rufe in der Pause zurück“, sagt Alfred Dorfer zu Beginn seines Auftritts am Donnerstagabend in der bestens gefüllten Pölzhalle. Und dann legt er schon los. Zwischendurch wird ein Gruß ans Publikum gerichtet. Scharfzüngig und pointiert spielt er sein Programm „und …“.

Alles geht ihm locker von den Lippen, wie aus dem Ärmel geschüttelt seine Witze über Veganer und Kinder, die den Namen Kevin tragen, über selbsterklärte Intellektuelle und über die Unsicherheiten von Männern etwa am Kinderspielplatz. Der Abend ist bestens getaktet und mit eingestreuter Musik aus der Konserve aufgelockert.

Wer sich am feinen Rollenspiel des Paradekabarettisten erfreut, kommt voll auf seine Kosten. Leichtherzig und vielfältig wirkt das Programm auf der fast leeren Bühne. Alle Blicke sind auf sein rasch wechselndes Rollenspiel gerichtet. Als Klammer des Kabarettabends steht ein häuslicher Umzug, der Anlass für Rückblenden und gedankliche Ausflüge in die verschiedensten Gebiete bietet. Zwischendurch erzählt Dorfer Privates. Etwa, wenn die Mama sofort einen Zwetschkenkuchen ins Rohr gibt, wenn sie hört, dass es ihrem Sohn schlecht geht. Er habe sich aber auch eine blöde Arbeit ausgesucht: „Wo du dein Geld damit verdienst, dass sie dich auslachen.“

Hin und wieder fallen auch feine politische Seitenhiebe. Ein Kabarettabend vom Feinsten, der mit viel Applaus bedacht wird.