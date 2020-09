„Aufgrund der unsicheren Lage haben wir unseren Maturaball bereits im Sommer abgesagt“, sagt der Direktor der Wirtschaftsschulen der Franziskanerinnen Amstetten, Leopold Dirnberger. Die Schule steht mit diesem Entschluss nicht alleine da.

Auch den Ball des Gymnasiums Amstetten wird es in diesem Schuljahr nicht geben. „Die Absage ist für unsere Schüler kein Schock, da ja mit einer zweiten Welle gerechnet wurde. Es ist uns aber wichtig, dass die diesjährigen siebten Klassen nicht um ihren Ball fallen. Wir wollen diesen deshalb nächstes Jahr gemeinsam mit den angehenden siebten Klassen nachholen“ sagt Direktor Josef Spreitz.

An der HAK Amstetten hat man die Hoffnung auf einen Ball im Schuljahr 20/21 noch nicht endgültig begraben. „Der ursprüngliche Termin im Jänner wurde abgesagt, aber wir hoffen auf unseren Ersatztermin im April. Wir denken diesbezüglich jedoch auch realistisch“, sagt Schulsprecher-Stellvertreter Noah Prigl. Das Ballkomitee hat bisher noch keine Sitzungen abgehalten. Ein Ball-Motto ist aber in Planung. Eingeholte Angebote für die Getränkeversorgung und Securitydienstleistung sind jederzeit aufgrund der unsicheren Corona-Lage kündbar.

Auch die HLW Amstetten hat den Abschlussballtermin von Oktober ins Frühjahr verlegt. „Wir haben sehr viel Arbeit und Energie in die Vorbereitungen gesteckt und hoffen auf eine unvergessliche Ballnacht im April unter dem Motto: HLWintage – Eine Reise durch die Zeit“ sagt Schulsprecherin Valerie Winkelhofer.

„Konzentrieren uns auf die Matura“

Die Schüler der 8. Klassen des Stiftsgymnasiums Seitenstetten haben sich gegen einen Maturaball entschieden. Schulsprecherin Sophia Gerstmayr: „Nach langem Überlegen und vielen Diskussionen über die mögliche Umsetzung eines Ersatzprogramms wurde uns bewusst, dass eine Veranstaltung, wie wir sie uns vorstellen würden, momentan einfach nicht umsetzbar ist. Das haben wir dann auch alle akzeptiert und so konzentrieren wir uns jetzt einmal auf die Matura. Feiern können wir danach auch noch immer!“

Der Maturaball der BafEp Amstetten in der Pölz-Halle mit dem Motto „Spotlight – Eine filmreife Nacht“ wurde vom 10. Oktober auf 30. Jänner 2021 verschoben. „Wir hoffen noch auf den Termin im Jänner. Alternativ zum Ball ist aber eine Abschlussparty nach der Matura im Juni geplant, wofür wir allerdings eine andere Location benötigen“ sagt Manfred Wieser aus der 4B.

Bei zehn Ballsitzungen haben die Schüler schon Ende Juni ihren Ball weitestgehend durchgeplant. „Um den finanziellen Schaden möglichst gering zu halten, beauftragen wir nur das, was zum gegebenen Zeitpunkt notwendig ist“, fügt Wieser hinzu.

Keinen Maturaball wird es auch in der HLW in Haag geben. „Er hätte am 10. Oktober unter dem Motto: „The greatest Gatsby – a brilliant night“ stattgefunden. Wir haben den Termin zuerst auf Jänner 2021 verschoben und nun endgültig abgesagt“ sagt Lucia Schoisswohl aus der 4C. Die Schüler hatten bereits eine Choreographie für die Mitternachtseinlage mit einem Tanzlehrer ausgearbeitet und Angebote für Band, DJ und Halle eingeholt. „Es ist schade, dieses einmalige Erlebnis nicht veranstalten zu können“, meint Schoisswohl.