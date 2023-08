Wallfahrt und 30-Jahr-Feier der Goldhaubengruppe Ostarrichi Neuhofen

Schon seit den 1950er-Jahren findet regelmäßig die Wallfahrt der Goldhauben- und Hammerherrengruppen an wechselnden Orten im Mostviertel statt. 1957 gaben die Mostviertler Trachtengruppen das Versprechen ab, jedes Jahr zu Maria Himmelfahrt eine Wallfahrt durchzuführen, um für den Frieden zu danken. Bis in die 1980er-Jahre blieb Mariazell der einzige Wallfahrtsort der Goldhaubenfrauen. Dann entschieden sie, auch andere Wallfahrtsorte zu besuchen. Seither lädt jeweils eine der zahlreichen Goldhauben- oder Trachtengruppen des Mostviertels am Feiertag zur Wallfahrt ein. Dieses Jahr wurde die Wallfahrt zum dritten Mal, nach den Jahren 1996 und 2006, in Neuhofen/Ybbs abgehalten. Die Herstellung und Verwendung der Goldhaube wurde schon im Jahr 2017 in das österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Im Oktober 2022 wurde auch die Wallfahrt der Goldhauben-, Hammerherren- und Trachtengruppen in das UNESCO-Kulturerbe aufgenommen.

Aufnahme ins UNESCO Kulturerbe

Die Wallfahrt der Goldhauben hat langjährige und wertvolle Tradition und wird mit Festumzügen, der Kräutersegnung und zahlreichen Veranstaltungen zu karikativen Zwecken zelebriert. Die Goldhauben werden über Generationen weitervererbt oder selbst hergestellt oder restauriert, wie von der Obfrau der Goldhauben-, Perlhauben-, Hammerherrengruppen des Mostviertels, Daniela Heinzl aus Haag und ihrer Mutter und Vorgängerin Grete Hammel. Die Kräutersegnung ist ein wichtiges Element der Wallfahrt. In den „Frauendreißigern“ – das sind die Tage zwischen Maria Himmelfahrt, am 15. August, und Mariä Geburt, am 8. September, soll die Wirkkraft der Heilkräuter besonders intensiv sein. Die gesegneten Kräuter im Herrgottswinkel versprechen Fruchtbarkeit und Schutz vor Krankheit und Blitzschlag.

Um 8 Uhr trafen die Wallfahrer beim Feuerwehrhaus in Neuhofen ein. Die Begrüßungsrede wurde von Pfarrgemeinderatsobmann-Stellvertreter Martin Gutleder abgehalten. Der Umzug zur Pfarrkirche wurde vom Musikverein Neuhofen unter der Leitung von Robert Aigner abgehalten. Um 9 Uhr wurde der Festgottesdienst von Diözesanbischof Alois Schwarz, Diakon Johann Braunshofer und Pfarrer Christoph Hofstätter zelebriert und von der Sängerrunde Neuhofen unter der Chorleitung von Irmgard Ströbitzer und Stefan Küllinger an der Orgel musikalisch begleitet. Die liebevoll gestaltete Wallfahrerkerze wurde von der Goldhaubengruppe Bechelaren überreicht, da die Goldhaubenwallfahrt 2024 nach Pöchlarn führen wird.

30 Jahre Goldhaubengruppe Ostarrichi

Im Rahmen der Wallfahrt feierte die Goldhaubengruppe „Ostarrichi“ ihr 30-jähriges Jubiläum. Zurzeit sind 26 Frauen und ein Herr in der Ostarrichi Goldhaubengruppe Neuhofen/Ybbs aktiv. Ihre Obfrau Anna Maria Pregartner wurde von Obfrau Angelika Keiblinger mit dem goldenen Ehrenzeichen des Landesverbands Volkskultur Niederösterreich ausgezeichnet. Edgar Niemeczek, langjähriger Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich und der Volkskultur Niederösterreich, erhielt vom Verband den selten vergebenen Ehrenring in Gold für seine Verdienste um die Volkskultur in Niederösterreich.

Zu den Auszeichnungen gratulierten Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll, sowie seine Frau und Fahnenpatin Elisabeth Pröll, Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, Holdinggeschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich Martin Lammerhuber, Geschäftsführerin der Volkskultur Niederösterreich Manuela Göll, ehemalige Geschäftsführerin der Volkskultur NÖ Dorothea Draxler, Bürgermeisterin von Neuhofen Maria Kogler, Vizebürgermeister Josef Zehetgruber, Obfrau der Mostviertler Goldhaubengruppen Daniela Heinzl, Ehrenobfrau Grete Hammel, Bürgermeisterin von Oed-Öhling Michaela Hinterholzer und Amstettens Kultur- und Tourismusgemeinderätin Martina Wadl. Im Neuhof Event Hotel fand ab 11 Uhr der feierliche Ausklang der Wallfahrt der Goldhauben-, Perlhauben- und Kopftuchträgerinnen sowie Hammerherren mit vielen weiteren Gästen unter musikalischer Begleitung der Sängerrunde Neuhofen und des Musikvereins statt.