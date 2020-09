Milchsammelwagen landete bei Biberbach in Feld .

Kurz nach Mittag wurde am Dienstag die Feuerwehr Biberbach zu einer Lkw-Bergung zur Landesstraße L6204, Nähe Kromos, alarmiert. Durch ein Ausweichmanöver kam ein Milchsammelwagen, der in Richtung Biberbach unterwegs war, von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 50 Meter weit in ein angrenzendes Feld.